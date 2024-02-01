Найден способ повысить выживаемость при раке пищевода

Ученые спроектировали платформу для разработки индивидуального лечения пациентов с раком пищевода. Результаты испытания опубликованы в Journal of Mathematical Biology.

Факторы риска рака слизистой оболочки пищевода — курение, злоупотребление алкоголем, рефлюксная болезнь и пожилой возраст. Симптомы заболевания легко не заметить, поскольку они включают расстройство желудка и изжогу. Не существует идеальных инструментов скрининга, поэтому часто рак пищевода обнаруживают на поздних стадиях. Это, а также существование разных форм рака, обуславливает низкую выживаемость пациентов: лишь 22% проживут более пяти лет после диагностирования заболевания.

В новом исследовании ученые создали инструмент для назначения оптимального лечения пациентам с раком пищевода. Он позволяет определить, к каким препаратам и в какой дозе чувствительны раковые клетки. Систему протестировали на сгенерированных данных пациентов и генетических особенностях их опухолей. Она показала высокую точность в подборе терапии.

«Представьте себе программное приложение, в которое вы можете в режиме реального времени вводить данные о раке пищевода, а также доступную информацию о лекарствах и возможном типе общения с пациентом, а затем получить рекомендуемый оптимальный курс лечения. Это значительно облегчит работу врача и, будем надеяться, повысит показатели выживаемости при этой страшной болезни», — отметили авторы.

Ранее ученые назвали рак простаты, который не всегда нужно лечить.