Вирусолог объяснил, почему грибки и бактерии не смогут вызвать пандемию

«Болезнь X» – это обозначение гипотетического и неизвестного патогена, способного вызвать новую эпидемию. Этой угрозе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус посвятил свой доклад на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как рассказал «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, скорее всего, эта болезнь будет вызвана вирусом, а не бактерией или грибком.

«Потенциально это может быть и бактерия, и грибок. Даже какие-то простейшие могут ее вызвать. Но если взвешивать вероятности, то, скорее всего, это будет вирус. Во-первых, вирус гораздо проще создать с помощью синтетической биологии. То есть роль рукотворной составляющей в данном случае действительно возрастает», – рассказал Волчков.

Во-вторых, отмечает специалист, ученые уже научились создавать антибиотики широкого спектра действия, которые работают против бактерий. Кроме того, у некоторых стран на случай полной антибиотикорезистентности специально отложен резервный антибиотик, который никогда не применялся и справится даже с супербактериями.

«С грибками даже наша иммунная система справляется очень хорошо. Каких-то супербагов из грибков, как правило, не существует. И таких случаев, чтобы грибковая инфекция вызвала пандемию, в истории человечества, насколько я помню, тоже еще не было. Были неприятности, небольшие вспышки в отдельных больницах, но не более. Рукотворно сделать из грибка какой-то суперпатоген — это тоже нетривиальная задача, все-таки вирус — это самая простая система с точки зрения инженерии», – объяснил вирусолог.

Подробнее о том, какой вирус на сегодняшний день является самым опасными, как будет выглядеть патоген, вызывающий «болезнь Х» и могут ли в лабораториях создавать опасные для человечества вирусы, – в интервью Волчкова «Газете.Ru».

Ранее вирусолог Волчков назвал самый опасный в мире вирус.