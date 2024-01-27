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Дерматолог перечислила эффективные средства при холодовой экземе

Дерматолог Пугнер: иногда холодовая экзема требует лечения гормонами

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Shutterstock/Niklas Storm

Игнорирование повреждения кожи холодом может привести к развитию «холодовой» экземы и сильной боли при движениях рук. В некоторых случаях пациенту могут потребоваться гормональные наружные средства. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Анна Пугнер.

Холодный воздух приводит к нарушению липидного барьера, защищающего кожу от микроорганизмов и аллергенов. При этом появляются сухость, шелушение, зуд и трещины открытых участков кожи. При экземе, атопическим дерматите, ихтиозе повреждение кожи холодом может привести к обострению состояния и возникновению так называемой «холодовой» экземы.

«Недавно ко мне на прием пришла скрипачка из большого симфонического оркестра, ее хроническая экзема кистей на холоде обострилась так, что движения смычком во время игры вызывали резкую боль, не говоря уже о косметическом дефекте. Я дала ряд рекомендаций, где помимо эмолентов (увлажняющие и защитные средства) потребовалось подобрать топические глюкокортикостероиды (гормоны) для уменьшения воспаления в коже», — объяснила Пугнер.

Помимо устранения контакта с холодом, для восстановления кожи необходимы эмоленты. Их нужно наносить за 40 минут до выхода на улицу на кожу лица и кистей рук, а на красную кайму губ — питательную гигиеническую помаду. Важно использовать эти средства после каждого контакта с водой, не реже трех-четырех раз в день.

«Обратите внимание на колд-кремы и эмоленты с пометкой «интенсивное питание и защита», в составе которых есть аллантоин, д-пантенол, витамины А и Е, пептиды, церамиды, масло Ши, бисаболол, экстракт алоэ вера», — перечислила Пугнер.

Пилинги могут усилить чувствительность кожи, поэтому лучше исключить их в острый период. Дома, особенно в период начала отопительного сезона, рекомендуется включать увлажнитель воздуха. Узкая обувь и одежда также могут привести к сухости и покраснению кожи, заключила дерматолог.

Ранее врачи рассказали о пользе холода для организма.

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