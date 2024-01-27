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Найден новый признак болезни Паркинсона

NPJ Parkinson's Dis: по изменениям сетчатки можно обнаружить болезнь Паркинсона

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Болезнь Паркинсона сопровождается изменениями структуры сетчатки. Это открытие, которое может лечь в основу нового метода диагностики заболевания, опубликовано в журнале NPJ Parkinson's Disease.

По данным ВОЗ, болезнь Паркинсона – заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем.

Средний возраст здоровых участников нового исследования и пациентов болезнью Паркинсона составил 64,8 года и 61,4 года соответственно. Анализ подтвердил более высокую распространенность истончения сетчатки (ее плексиформного слоя и перипапиллярного слоя нервных волокон) у пациентов с болезнью Паркинсона по сравнению с контрольной группой.

Более выраженные изменения в глазах были связаны с более тяжелыми двигательными симптомами болезни Паркинсона и нарушениями мышления. Ученые считают, что истончение сетчатки может предшествовать ухудшению работы мозга. Открытие позволяет предположить, что изменения сетчатки могут быть использованы для оценки риска когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона.

Однако требуются дополнительные исследования, чтобы изучить структуру сетчатки у пациентов с болезнью Паркинсона в течение более длительного времени.

Ранее российские ученые нашли способ определить диабет по глазам.

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