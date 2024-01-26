Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника

Врачи Королевского университета Суррея (Великобритания) опробовали вакцину от рака кишечника на пациентах в Великобритании и Австралии. Препарат может стать доступным для широкого использования через два года, что может избавить больных от необходимости хирургического вмешательства, сообщает Daily Mail.

Лечение препаратом предполагает введение трех доз лекарства с интервалом в две недели. По мнению врачей, это «натренирует» иммунную систему бороться с раком. В случае успеха это может устранить необходимость в операции по удалению опухоли, а также предотвратить рецидивы рака в будущем.

«Мы думаем, что вакцина полностью избавит всех 44 пациентов от рака на второй и третьей стадиях. Сегодня существуют препараты, которые могут воздействовать на раковые клетки, но людям приходится принимать их всю жизнь. Наша вакцина может быть более эффективной и удобной», — отметили медики.

Испытание препарата проводится подразделением клинических испытаний Cancer Research UK. В случае успеха исследователи уверены, что в течение двух лет он может быть лицензирован для использования в клиниках.

Ранее ученые сообщили о том, что вакцинация от ВПЧ снизила до нуля распространенность рака шейки матки в Шотландии.