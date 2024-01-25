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Офтальмологи предупредили о вреде нанесения вазелина на веки

Daily Mail: нанесение вазелина в уголки глаз может вызвать проблемы со зрением

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Офтальмолог Тина Патель и оптометрист Марк Шелтон из Великобритании рассказали, что нанесение вазелина в уголки глаз или на веки для предотвращения слезотечения может вызвать инфекции глаз, кожные заболевания и проблемы со зрением. Об этом сообщает Daily Mail.

Использование вазелина как средства для лучшей фиксации макияжа стало популярным в социальных сетях в последнее время. Практикующие такой метод наносят вазелин в область уголков глаз, где расположены слезные протоки. По словам интернет-пользователей, это позволяет предотвратить слезотечение и сохранить макияж глаз на долгое время.

Офтальмолог Тина Патель предупредила, что нанесение вазелина близко к глазам может повысить риск появления милиумов и ячменей. Ячменем принято называть острый воспалительный процесс в области сальной или мейбомиевой железы в зоне века или волосяных луковиц у корня ресниц. Милиум — это небольшая поверхностная киста сальной железы.

По словам британского оптометриста Марка Шелтона, на краях век находятся мейбомиевы железы, которые помогают регулировать качество выделяемых слез. Блокирование этих желез может вызвать осложнения (ячмень, появление кист), включая глазные инфекции. Кроме того, поскольку глаза очень чувствительны, нанесение вазелина вблизи них может стать причиной раздражения и воспаления.

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