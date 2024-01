Необъяснимая потеря веса может быть предвестником опасного заболевания, выяснили ученые

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что необъяснимая потеря веса в среднем возрасте может быть связана с онкологическими заболеваниями нескольких типов. Результаты исследования опубликованы в The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Потеря веса — хорошо известный симптом рака. Уменьшение массы тела может происходить как в результате снижения аппетита, так и вследствие кахексии — нарушения обмена веществ, возникающего у пациентов в результате онкологического заболевания, которое приводит к истощению организма. Тем не менее точно неизвестно, сколько килограммов в течение конкретного периода времени должен потерять человек, чтобы расценивать этот процесс как признак какого-либо онкологического заболевания.

Научный коллектив из Гарвардской медицинской школы исследовал данные реестра медсестер и медработников, чтобы выяснить, существует ли корреляция между потерей веса и последующим развитием каких-либо типов онкологических заболеваний. Всего в исследовании приняли участие 157 474 человека в возрасте 40 лет и старше. Исследователи зафиксировали данные о состоянии здоровья участников, а также их рост и вес. Средний срок наблюдения за ними составил 28 лет. За это время было выявлено 15 809 случаев рака.

Среди участников, у которых в течение года после оценки массы тела было диагностировано заболевание, 15% потеряли более 5% от веса тела, а еще 5% (участников) стали легче на 10%. Наиболее часто выявляемыми среди участников с недавней потерей массы тела стали опухоли верхних отделов желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Ученые подсчитали, что у медицинских работников в возрасте 40 лет и старше, которые потеряли более одного процента своей массы тела, вероятность заболеваемости раком через год была на 57% выше по сравнению с теми, кто сохранил тот же вес.

Также исследователи обнаружили, что многие другие типы рака, включая рак молочной железы, мочевыводящих путей, головного мозга и меланому, не были связаны с потерей веса.

