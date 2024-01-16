Ученые перечислили опасные последствия употребления энергетиков несовершеннолетними

Ученые из университета Тиссайд и университета Ньюкасла в Великобритании выяснили, что употребление энергетиков детьми и молодыми людьми может привести к развитию у них тревоги, депрессии, саморазрушительного поведения, проблем со сном, СДВГ и сердечных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Public Health.

Новая работа британских ученых (мета-анализ) основана на результатах 57 предыдущих исследований, которые проводились научными коллективами из разных стран. Всего в экспериментах и наблюдениях приняли участие более 1,2 миллиона молодых людей в возрасте от девяти лет до 21 года. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и оценили количество ежедневно употребляемых энергетических напитков.

В сумме результаты показали, что частое употребление энергетиков (ежедневно или несколько раз в неделю) связано с более высоким риском ухудшения физического здоровья — появлением лишнего веса, развитием болезней сердца и гипертонии. Молодые люди, употреблявшие энергетические напитки, с большей вероятностью имели проблемы с психическим здоровьем и страдали тревогой, депрессией или расстройствами пищевого поведения.

Также они чаще демонстрировали признаки саморазрушительного поведения, чем добровольцы, которые не употребляли такие напитки. Некоторые из исследований, включенных в анализ, показали, что пристрастившиеся к энергетикам имели больший риск появления других вредных привычек, таких как курение, вейпинг и употребление алкоголя. Другим опасным последствием частого употребления тонизирующих напитков было увеличение вероятности развития кариеса.

Дело в том, что многие энергетические напитки содержат много сахара и кофеина. В таких напитках, как Red Bull и Monster, может содержаться до 150 мг этого психоактивного вещества. В чашке кофе объемом 250 мл содержится около 90 мг. Длительное превышение рекомендуемой нормы потребления кофеина (согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения — 400 мг для взрослого человека) может негативно влиять на психику и сердечно-сосудистую систему.

Одна баночка тонизирующего напитка также может содержать до 21 чайной ложки сахара, из-за чего дети, которые их пьют, чаще набирают вес и демонстрируют плохое состояние зубов.

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