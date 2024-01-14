Назван фактор, повышающий риск инвалидности у женщин на 60%

Более частые и выраженные эпизоды недержания мочи связаны с повышенным риском инвалидности у женщин. Это показало исследование, опубликованное в журнале Menopause.

Недержание мочи в какой-то момент жизни встречается у 30-50% женщин. У некоторых наблюдается подтекание мочи при чихании или кашле, — это называют стрессовым недержанием. В других случаях женщины испытывают непреодолимые позывы к мочеиспусканию, например, когда они приближаются к туалету. Иногда два эти состояния встречаются одновременно, в таком случае говорят о смешанном типе недержания мочи.

Новое исследование показало, что смешанное недержание, а также ежедневные эпизоды недержания или большие объемы протеканий связаны с повышением относительного риска инвалидности на 60% и более. Инвалидность определяется как неспособность самостоятельно выполнять повседневные задачи, передвигаться или контактировать с другими людьми.

Ученые считают, что лечение недержания, которое может быть направлено как на укрепление или расслабление мышц тазового дна, так и на другие причины, способно снизить риск инвалидности у женщин. Однако требуются дополнительные исследования, чтобы проверить это.

«Мышцы тазового дна поддерживают органы таза, а проблемы с органами могут привести к проблемам с мышцами или наоборот. У одной пациентки недержание может возникнуть из-за артрита тазобедренного сустава, у другой – из-за тяжелых родов, а также оно может быть вызвано лечением рака, например облучением в области тазобедренного сустава или таза», — объяснили авторы.

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