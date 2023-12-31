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Назван простой способ улучшить когнитивные способности за одну ночь

Frontiers in Neuroscience: ароматерапия во время сна улучшает память на 226%

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Неврологи из Калифорнийского университета (США) установили, что запах эфирных масел во время сна помогает улучшить когнитивные способности пожилых людей на 226%. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

В исследовании приняли участие 43 пожилых человека в возрасте от 60 до 85 лет, которых разделили на группы. Первая в течение сна ночью подверглась ароматерапии эфирными маслами, а вторая плацебо ароматерапии. Среди отдушек были масла розы, апельсина, эвкалипта, лимона, перечной мяты, розмарина и лаванды. В начале и конце наблюдения участников оценили с помощью МРТ, также им провели нейропсихологическое тестирование.

Результаты показали, что когнитивные способности участников первой группы увеличились на 226% по сравнению с контрольной, а МРТ мозга показало лучшую целостность проводящего пути мозга, который соединяет между собой разные области, ответственные за принятие решений и другие когнитивные функции.

Ранее ученые назвали заболевание эндокринной системы, которое повышает риск когнитивных расстройств.

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