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Найден препарат, снижающий частоту сердечно-сосудистых осложнений

EClinicalMedicine: найден препарат, снижающий риски развития болезней сердца

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У пациентов с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом II типа прием дапаглифлозина снижает вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений, выяснили ученые из Национального церебрального и сердечно-сосудистого центра (Осака, Япония). Результаты исследования были представлены в журнале EClinicalMedicine.

Дапаглифлозин — препарат, который способствует снижению уровня глюкозы в крови и широко применяется в лечении сахарного диабета II типа. Ученые исследовали влияние препарата на состояние почек почти 300 пациентов с сердечной недостаточностью и диабетом. Участники были разделены на две равные группы: первая принимала 5 мг лекарственного средства ежедневно, а вторая — плацебо.

По сравнению с контрольной группой, в группе приема дапаглифлозина реже наблюдались смерть или госпитализация из-за сердечно-сосудистых осложнений. Авторы отметили, что результаты также не выявили существенной разницы в нарушении функции почек между группами.

Это исследование важно для выявления наилучших стратегий терапии диабета II типа, однако, как оказалось, ряд ученых связаны с биофармацевтическими компаниями, включая AstraZeneca и Ono Pharmaceuticals, которые частично финансировали исследование.

Ранее ученые нашли лекарство, снижающее риск развития диабета.

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