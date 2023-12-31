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Инфекции желудка оказались способны вызывать умственные нарушения

Alzheimer's & Dementia: бактерия Helicobacter pylori провоцирует развитие слабоумия

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Исследователи из Университет Макгилла (Канада) обнаружили взаимосвязь заболеваний желудка с потерей когнитивных способностей в старости. Результаты исследования специалистов были представлены в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые установили, что бактерия Helicobacter pylori связана с развитием когнитивных нарушений. Это широко распространенный возбудитель инфекции желудка, который вызывает такие патологии, как гастрит, язвенную болезнь, аденокарциному и низкодифференцируемую лимфому желудка. Анализ данных о здоровье 4 млн человек старше 50 лет показал, что слишком большое количество бактерий приводит к повышению рисков появления болезни Альцгеймера.

В будущих работах авторы надеются выяснить, поможет ли в профилактике слабоумия уничтожение вредных микроорганизмов. На данный момент эффективных методов лечения и профилактики болезни Альцгеймера не существует.

Ранее ученые успешно протестировали новое средство от деменции.

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