Инфекции желудка оказались способны вызывать умственные нарушения

Исследователи из Университет Макгилла (Канада) обнаружили взаимосвязь заболеваний желудка с потерей когнитивных способностей в старости. Результаты исследования специалистов были представлены в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые установили, что бактерия Helicobacter pylori связана с развитием когнитивных нарушений. Это широко распространенный возбудитель инфекции желудка, который вызывает такие патологии, как гастрит, язвенную болезнь, аденокарциному и низкодифференцируемую лимфому желудка. Анализ данных о здоровье 4 млн человек старше 50 лет показал, что слишком большое количество бактерий приводит к повышению рисков появления болезни Альцгеймера.

В будущих работах авторы надеются выяснить, поможет ли в профилактике слабоумия уничтожение вредных микроорганизмов. На данный момент эффективных методов лечения и профилактики болезни Альцгеймера не существует.

Ранее ученые успешно протестировали новое средство от деменции.