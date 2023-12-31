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Названы идеальные напитки для «Трезвого января» без страданий

Healthday: прожить январь без алкоголя помогут безалкогольные моктейли

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Отказ от алкоголя в январе позволит улучшить здоровье и похудеть, а облегчить «сухой январь» помогут безалкогольные версии вина и коктейлей. Об этом эксперт по напиткам рассказал Healthday.

В последние годы набрала популярность акция «Сухой январь». Она предполагает отказ от алкоголя на месяц. Цель — улучшение здоровья, снижение веса и экономия денег. Январь был выбран не случайно: на новогодние праздники приходится пик потребления алкоголя во многих странах.

Однако отказ от алкоголя не должен сопровождаться отказом от праздника или вкуса любимых коктейлей. Для встреч с друзьями лучше выбрать бар или ресторан с меню безалкогольных вин или моктейлей — безалкогольных напитков, максимально похожих по вкусу на обычные коктейли.

В длинные выходные можно попробовать создать ферментированные безалкогольные напитки: имбирное пиво, чайный гриб или тепаче (готовится из кожуры ананасов). Большинство безалкогольных напитков перегоняются и ферментируются так же, как и алкогольные напитки, поэтому практически не уступают им во вкусе. Главное — выбрать высококачественные ингредиенты, заключает Healthday.

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