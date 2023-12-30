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Один ежегодный визит к врачу может снизить риск перелома в старости на 31%

JAMA Ophthalmology: глаукома повышает риск переломов у пожилых на 31%

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Ежегодный осмотр офтальмолога может защитить пожилых от нарушений зрения, повышающих риск падений и переломов. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology.

Ученые проанализировали информацию о зрении, падениях и переломах более чем 410 тысяч жителей Соединенного Королевства. На момент исследования участникам было около 70 лет.

Анализ показал, что глаукома повышала вероятность переломов на 31%, катаракта — на 28%, а возрастная макулярная дегенерация — на 18%. Травмы включали переломы бедра, позвоночника, предплечья, костей черепа или лица, таза, ребер или грудины, а также голеней.

Большинство рассмотренных нарушений зрения можно предотвратить или вылечить, отметили авторы. Это подчеркивает важность регулярных осмотров пожилых офтальмологом, поскольку на ранних стадиях глазных заболеваний пациенты часто не подозревают о нарушениях зрения.

Ученые отметили, что во всем мире ежегодно более 650 тысяч падений заканчиваются летальным исходом. Падения и переломы особенно опасны для ослабленных пожилых людей. Нарушение зрения является очевидным фактором риска падения, и новое исследование позволило оценить этот риск количественно.

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