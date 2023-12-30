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Врачи выяснили, кому похудение не поможет избавиться от проблем с психикой

The Lancet: операция для похудения не помогает избавиться от проблем с психикой

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Выраженность проблем с психическим здоровьем у молодых людей не уменьшается после операции по уменьшению желудка, — даже при значительной потере веса. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Child & Adolescent Health.

В новом исследовании ученые проанализировали проблемы психического здоровья до и после бариатрической операции (уменьшения объема желудка) среди всех молодых людей Швеции в период с 2007 по 2017 год.

Перенесшие операцию чаще других страдали от расстройств психики изначально. Проведение бариатрической хирургии не уменьшало проблемы молодых людей: они по-прежнему чаще нуждались в препаратах для лечения психических заболеваний, чем их сверстники. Кроме того, после операции у пациентов немного увеличивался риск развития зависимости от алкоголя.

«Хирургическое лечение ожирения оказывает очень положительное влияние на вес, уровень сахара в крови и контроль артериального давления, но когда дело касается психического здоровья, после бариатрической операции оно не улучшается и не ухудшается», — объяснил профессор клинической эпидемиологии Каролинского института Мартин Неовиус.

Ранее эксперт рассказал об ошибке, которая замедляет рост мышц.

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