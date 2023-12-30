Диетолог рассказала, какие продукты для праздничного стола помогут замедлить старение

На новогодний стол стоит добавить больше блюд с растительными продуктами: зеленью, орехами, яблоками, овощами. Об этом «Известиям» рассказала руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Для людей, живущих в регионах с самой высокой продолжительностью жизни (голубых зонах), характерно употребление большого количества растительной пищи. Исследования показывают, что минимальное содержание овощей и зелени в рационе человека должно составлять не менее 400 г в сутки. Об этой норме не стоит забывать и в Новый год.

В праздники овощи и зелень могут послужить основой для необычных блюд: хумуса из жареной свеклы или салата из кудрявой капусты Кале с тушеными яблоками. Кальций из капусты Кале усваивается на 25% лучше, чем молочный. Также полезно добавить в различные блюда имбирь (людям с язвой и гастритом лучше от него отказаться) и семена льна. Соус песто из кинзы и грецких орехов может служить намазкой на хлеб. Вещества из грецких орехов снижают риск рака, диабета, деменции и заболеваний сердца благодаря своим противовоспалительным свойствами. Однако нужно помнить, что во всем необходима мера и порция должна быть небольшой, подчеркнула эксперт.

«Еще одно блюдо — теплый овощной «Веллингтон». Это хорошая замена любому основному блюду на праздничном столе. В этом блюде содержатся богатые питательными веществами овощи, столь любимые жителями «голубых зон». Шпинат способствует повышению уровня гемоглобина, выводит токсины, уменьшает воспалительные процессы, поддерживает здоровье нервной системы. Но будьте аккуратны с ним, если у вас подагра или мочекаменная болезнь», — рассказала врач.

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