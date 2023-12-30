Врач рассказала, как выявить скрытый сахар в составе продукта

В колбасе, сосисках и других несладких продуктах содержится большое количество сахара. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не больше 50 г сахара в день. При этом считается не только чистый сахар, который съедает человек. Его добавляют даже в несладкие продукты: соусы, консервированные овощи, хлеб, колбасу и сосиски и так далее. Часто производители скрывают это, избегая слова «сахар» при перечислении ингредиентов.

«Вы можете понять, что в продукте есть добавленный сахар, если в списке ингредиентов присутствуют такие слова, как сахароза, фруктоза, декстроза, кукурузный сироп, выпаренный тростниковый сок, агава, сироп из коричневого риса, сироп из ячменного солода. Причем если этот компонент стоит в начале списка ингредиентов, значит, в продукте его, действительно, много», — объяснила Денисова.

Уменьшить количество сахара в рационе помогает отказ от полуфабрикатов и готовой еды. Кроме того, печенье, конфеты и сладкие газированные напитки можно заменить продуктами с естественным натуральным сахаром: фруктами, сухофруктами, соками.

«Меньшее количество сахара в рационе будет способствовать уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижению артериального давления, поможет нормализовать микрофлору кишечника, ведь многие патогенные микроорганизмы питаются сахарами. За счет снижения калорийности можно также не набирать лишний вес или даже постепенно его снизить», — заключила врач.

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