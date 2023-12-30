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Названы препараты, повышающие риск выкидыша

JAMA: лекарства против тревоги могут повысить риск выкидыша в два раза

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Риск выкидыша увеличивается при использовании влияющих на психику препаратов бензодиазепинов во время беременности. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые из Национального Тайваньского университета в Тайбэе проанализировали данные трех миллионов случаев беременности у почти двух миллионов женщин. Информацию собирали в период с 2004 по 2018 год. В 4,4% случая произошел выкидыш.

Исследователи обнаружили, что риск выкидыша увеличивается при приеме бензодиазепинов во время беременности. Шансы выкидыша были в 1,3-2,5 раза выше у женщин, принимавших бензодиазепины, по сравнению с теми, кто этого не делал. Авторы также учли другие факторы, влияющие на риск выкидыша. Бензодиазепины обладают снотворным, расслабляющим, противотревожным и противосудорожным эффектами.

«Эти выводы позволяют предположить, что при использовании бензодиазепинов на ранних сроках беременности необходима осторожность. Результаты этого исследования также предоставляют данные, которые помогут врачам принимать обоснованные решения относительно лечения психических расстройств и нарушений сна у беременных женщин», — пишут ученые.

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