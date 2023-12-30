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Врачи назвали причины недостаточного кровоснабжения желчного пузыря

BMJ: нарушение работы одного сосуда может привести к удалению желчного пузыря

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Нарушение кровоснабжения желчного пузыря вызывается блокировкой одного сосуда (концевой артерии) и часто приводит к удалению органа. Исследование опубликовано в журнале BMJ eGastroenterology.

Воспаление желчного пузыря чаще всего возникает из-за камней в органе. Ишемический холецистит — это форма воспаления желчного пузыря, вызванная плохим кровоснабжением органа. В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали причины этого заболевания. Они обнаружили уязвимость желчного пузыря — его питает кровью одна артерия. Если она блокируется, у органа нет возможности получать питательные вещества и кислород.

Лечение ишемического холецистита заключается в хирургическом удалении желчного пузыря. Это единственный способ предотвратить рецидивы, которые часто встречаются при этом заболевании. Другой вариант лечения — чрескожное введение катетера (дренажа), позволяющее восстановить кровоснабжение органа.

Исследователи также обнаружили, что ишемический холецистит чаще встречается у людей, находящихся в критическом состоянии. Это связано с тем, что такие пациенты часто страдают гиповолемией — сниженным объемом крови. Данное состояние повышает риск плохого кровоснабжения органа и его воспаления.

Результаты работы имеют важное значение для диагностики и лечения ишемического холецистита. Поскольку ишемический холецистит часто трудно диагностировать, его можно ошибочно принять за другое заболевание, например, сепсис («заражение крови») или панкреатит (воспаление поджелудочной железы). Это может привести к задержкам в лечении и ухудшению исходов для пациентов. Поэтому врачи должны уметь отличать ишемический холецистит — редкое, но серьезное заболевание.

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