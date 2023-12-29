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Онколог рассказал о признаках рака, которые можно заметить во время еды

Онколог Кит: рак желудка может проявить себя необычными ощущениями во время еды

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На ранних стадиях рак желудка может протекать почти без симптомов, но ощущение задержки пищи, тошноты или быстрого насыщения должно насторожить: их игнорирование может ухудшить прогноз заболевания. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук Олег Кит.

На ранних стадиях рак желудка может никак не проявляться, из-за чего его часто диагностируют, когда лечение затруднено. Кроме того, многие больные не придают значения признакам рака. К ним относится, например, быстрое насыщение и чувство, будто пища застряла где-то сверху. Это, а также сильная тошнота и рвота требуют срочного визита к врачу. Онколог отметил, что эти симптомы могут быть связаны не с раком, а с другой патологией ЖКТ. Однако исключить самые опасные варианты нужно в первую очередь.

Выявить рак желудка на ранней стадии может скрининговая ФГДС. Ее проводят с 45 лет, а людям старше 60 нужно проходить эту процедуру каждый год. Если же у пациента есть близкие родственники, которым диагностировали рак желудка, регулярная ФГДС может проводиться и до 45 лет.

Также портал перечислил факторы риска рака желудка: заражение бактерией Helicobacter pylori, избыточный вес и малая подвижность, недостаточное употребление свежих овощей и фруктов, вторая А(II) группа крови и высокое потребление нитратов с пищей, например, с копчеными продуктами.

Ранее ученые выяснили, что употребление моркови может снизить риск рака на 30%.

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