проект

>

Невротизм связали с риском развития заболевания внутреннего уха

ОНNS: невротизм может провоцировать заболевание уха, при котором снижается слух

close
100%
Shutterstock

Ученые из Наньчанского университета в Китае выявили связь между невротизмом и болезнью Меньера — негнойным заболеванием внутреннего уха. Результаты исследования опубликованы в журнале Otolaryngology-Head and Neck Surgery (ОНNS).

Болезнь Меньера — это заболевание внутреннего уха, при котором стойко снижается слух из-за увеличения количества эндолимфы (вида жидкости) в его полости. Исследование с участием 357 957 человек показало, что одной из причин такого заболевания может быть невротизм (нейротизм). Это психическое состояние, которое характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, волнением, плохим самочувствием, вегетативными расстройствами.

Сперва ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья участников, а затем провели каждому из них магнитно-резонансную томографию (МРТ) внутреннего уха. Результаты показали, что с болезнью Меньера связаны пять подкластеров невротизма — ощущение одиночества, перепады настроения, умственная усталость и апатия, ранимость и отсутствие стрессоустойчивости. Также выяснилось, что эти аспекты косвенно повышают риск развития тревожного и депрессивного расстройств.

Ранее ученые нашли неожиданную причину социофобии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами