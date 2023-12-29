Невротизм связали с риском развития заболевания внутреннего уха

Ученые из Наньчанского университета в Китае выявили связь между невротизмом и болезнью Меньера — негнойным заболеванием внутреннего уха. Результаты исследования опубликованы в журнале Otolaryngology-Head and Neck Surgery (ОНNS).

Болезнь Меньера — это заболевание внутреннего уха, при котором стойко снижается слух из-за увеличения количества эндолимфы (вида жидкости) в его полости. Исследование с участием 357 957 человек показало, что одной из причин такого заболевания может быть невротизм (нейротизм). Это психическое состояние, которое характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, волнением, плохим самочувствием, вегетативными расстройствами.

Сперва ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья участников, а затем провели каждому из них магнитно-резонансную томографию (МРТ) внутреннего уха. Результаты показали, что с болезнью Меньера связаны пять подкластеров невротизма — ощущение одиночества, перепады настроения, умственная усталость и апатия, ранимость и отсутствие стрессоустойчивости. Также выяснилось, что эти аспекты косвенно повышают риск развития тревожного и депрессивного расстройств.

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