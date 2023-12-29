Обнаружена связь между кровоизлиянием в мозг и отложением белка в сосудах

Распространенный тип кровоизлияния в мозг у пожилых людей, известный как субдуральное кровоизлияние, связан с наличием отложений белка амилоида в кровеносных сосудах, опоясывающих орган. К такому выводу пришли исследователи из Нью-йоркской пресвитерианской больницы и Йельской медицинской школы. Результаты опубликованы в JAMA Neurology.

В исследовании приняли участие более 600 тысяч британцев и американцев. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и выделили среди них людей с церебральной амилоидной ангиопатией (ЦАА). Это заболевание мелких сосудов мозга, проявляющееся в пожилом возрасте. Оно характеризуется прогрессирующим отложением белка амилоида в мелких артериях и артериях среднего калибра, а также в капиллярах.

Исследователи выяснили, что у участников с такой патологией в пять раз чаще наблюдаются субдуральные кровоизлияния по сравнению с людьми без ЦАА. Субдуральное кровоизлияние возникает вследствие разрыва кровеносных сосудов твердой мозговой оболочки. Она представлена плотной по консистенции соединительной тканью волокнистой структуры.

Авторы объяснили, что эта очевидная статистическая корреляция не подразумевает, что ЦАА вызывает субдуральные кровоизлияния. Для выявления механизмов, лежащих в основе этой взаимосвязи, необходимы дополнительные исследования.

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