Ученые назвали условие эффективности низкоуглеводной диеты для похудения

Низкоуглеводная диета, богатая растительными белками и жирами, а также углеводами из цельнозерновых продуктов, эффективнее для долгосрочного похудения по сравнению с низкоуглеводными диетами, в которых используются животные или крахмалистые продукты. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Хотя многие исследования показали преимущества сокращения потребления углеводов для краткосрочного снижения веса, меньше известно о долгосрочных эффектах такого питания. В новой работе ученые опубликовали данные 123 332 здоровых взрослых людей, собранные в период с 1986 по 2018 год. Каждый участник предоставлял самостоятельные отчеты о диете и весе каждые четыре года.

Исследование показало, что диеты, состоящие из белков и жиров растительного происхождения, а также полезных углеводов, в значительной степени связаны с более стабильными результатами.

«Ключевым выводом здесь является то, что не все низкоуглеводные диеты одинаковы, когда речь идет о контроле веса в долгосрочной перспективе. Наши результаты могут изменить представление о популярных низкоуглеводных диетах и предполагают, что инициативы общественного здравоохранения должны продолжать продвигать модели питания, в которых особое внимание уделяется полезным для здоровья продуктам, включая цельнозерновые, фрукты, овощи и нежирные молочные продукты», — отметил старший автор работы, доцент кафедры питания Гарвардской медицинской школы Ци Сун.

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