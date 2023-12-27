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Ученые назвали неожиданный фактор риска развития деменции

JAMA Network: финансовые убытки могут повысить риск развития деменции

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Исследователи из медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае обнаружили, что стресс от потери крупной суммы денег может ускорять снижение когнитивных способностей. Результаты опубликованы в JAMA Network.

В исследовании приняли участие более восьми тысяч человек в возрасте 50-65 лет, которые в течение последних двух лет (с момента участия) пережили финансовый крах. Под финансовым крахом подразумевалась потеря более 75% денежного капитала по различным причинам. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и оценили уровень их когнитивных способностей. После этого началась фаза наблюдения за испытуемыми, которая длилась в течение 14 лет.

После завершения периода наблюдения ученые заново попросили участников пройти тесты для определения уровня когнитивных навыков. Оказалось, что серьезные финансовые убытки были связаны с ухудшением памяти, а также способности воспринимать и обрабатывать информацию. Однако такая корреляция была замечена только в отношении людей младше 65 лет. Исследователи предположили, что люди старшего возраста могут лучше справляться со стрессовыми жизненными событиями.

Вероятнее всего, снижение привычного уровня расходов и накопление долгов поспособствовало сокращению потребления товаров и услуг, необходимых для поддержания здоровья. Кроме того, стресс от денежных потерь мог стать причиной смены пищевых и двигательных привычек, что косвенно привело к ухудшению состояния здоровья и вследствие этого к деменции.

Ранее физиотерапевт объяснила, какие тренировки и как часто нужны для здоровья.

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