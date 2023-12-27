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Гипертония во время беременности негативно влияет на сердце женщин, выяснили ученые

Hypertension: гипертония у беременных женщин негативно сказывается на их сердце

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Ученые из института исследований здорового старения при отделении кардиологии Института сердца имени Шмидта (США) в составе научного коллектива выяснили, что гипертония во время беременности связана с изменениями нормальной структуры и функционирования сердца женщины после рождения ребенка. Результаты опубликованы в журнале Hypertension.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч испаноязычных женщин, которые ранее были беременны по крайней мере один раз. Ученые выявили тех, у кого во время беременности были гипертонические расстройства, такие как гестационная гипертензия, преэклампсия или эклампсия. Также были учтены другие факторы сердечно-сосудистого риска, которые потенциально могли бы привести к ранним признакам сердечных заболеваний.

После проведения обследования (диагностической визуализации сердца) испытуемых исследователи обнаружили, что примерно у 14% участниц, у которых развились гипертонические расстройства во время беременности, были проблемы, связанные с изменениями нормальной структуры и функционирования сердца.

В их числе утолщение стенок сердца, аномалии геометрии левого желудочка и более низкая фракция выброса. Последняя отражает эффективность работы сердца и выражается как процентное соотношение объемов крови, поступающей в аорту во время сокращения и остающейся в нем. Чем ниже фракция выброса, тем тяжелее степень нарушений работы сердца. У женщин, которые не страдали гипертоническими расстройствами во время беременности, такие нарушения обнаруживались значительно реже.

Также ученые отметили, что, несмотря на участие в исследовании испаноязычных женщин, результаты вряд ли будут специфичны для какой-либо конкретной этнической группы, расы или национального происхождения. Ученые объяснили, что их работа помогает прояснить, что для некоторых женщин беременность — это не просто «стресс-тест», который выявляет основные сердечно-сосудистые риски. Иногда эти риски могут быть связаны с долгосрочными негативными последствиями для сердца спустя годы после рождения ребенка.

Ранее было названо опасное последствие гипертонии в молодом и среднем возрасте.

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