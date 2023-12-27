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Названы факторы риска развития деменции в молодом возрасте

JAMA Neurology: депрессия повышает риск развития деменции в молодом возрасте

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Исследователи из университета Эксетера (Великобритания) и Маастрихтского университета (Нидерланды) выяснили, что депрессия, сердечно-сосудистые заболевания, недостаток витамина D, нарушения слуха, низкий уровень образования и социально-экономический статус повышают риск развития деменции в возрасте младше 65 лет. Результаты опубликованы в журнале JAMA Neurology.

В исследовании приняли участие более 350 тысяч человек моложе 65 лет. Информация об участниках была взята из Британского Биобанка — крупнейшего хранилища биологических образцов. Ученые собрали данные о состоянии психического и физического здоровья участников, а также оценили широкий спектр факторов риска развития деменции, начиная от генетической предрасположенности и заканчивая образом жизни и влиянием окружающей среды.

Результаты показали, что низкий уровень образования и социально-экономический статус, вредные привычки, социальная изоляция, дефицит витамина D в организме, депрессия, инсульт, нарушения слуха и болезни сердца значительно увеличивают риск развития деменции в молодом возрасте. В число провокаторов этого заболевания также вошла генетическая предрасположенность.

Также отмечается, что помимо правильного питания и отказа от алкоголя и курения, борьба с хроническим стрессом, одиночеством и заболеваниями психики может помочь предотвратить деменцию.

Доктор Стиви Хендрикс, один из авторов исследования из Маастрихтского университета, комментируя результаты, добавил, что деменция в молодом возрасте оказывает очень серьезное негативное влияние на жизнь людей, которые ведут насыщенную жизнь, строят семью и карьеру. Новая научная работа расширяет представление о факторах риска этого заболевания и открывает новые возможности для снижения вероятности его развития.

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