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Стало известно, может ли приверженность к религии защитить от снижения когнитивных навыков

Intelligence: религиозные практики не защищают от снижения когнитивных навыков

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Исследователи из университета Вены (Австрия) не обнаружили доказательств того, что религиозные практики, такие как молитва или посещение служб, оказывают защитный эффект против снижения когнитивных способностей у пожилых людей. Результаты опубликованы в журнале Intelligence.

В исследовании использовались данные крупного европейского обследования состояния здоровья, старения и выхода на пенсию, которое проводилось в 2004, 2007 и 2013 годах. В нем приняли участие более 30 тысяч добровольцев из 11 европейских стран и Израиля. Все участники были старше 50 лет.

Когнитивные способности испытуемых были измерены с помощью серии тестов. В этих тестах оценивались умение считать (базовые математические навыки), беглость речи (способность назвать как можно больше видов животных за одну минуту) и память (запоминание списка слов). Чтобы оценить степень приверженности к какой-либо религии, участников спросили о том, как часто они молятся и участвуют в религиозных обрядах.

Между уровнем когнитивных способностей и религиозностью наблюдалась небольшая, но устойчивая отрицательная связь. Лица, которые чаще практиковали религиозные обряды и молитвы, получили более низкие баллы в когнитивных тестах, оценивающих умение считать, беглость речи и память. Такие результаты свидетельствуют о том, что религиозность не защищает от возрастного снижения когнитивных навыков. Также выяснилось, что в странах с более высоким общим уровнем приверженности к религии снижение когнитивных способностей людей происходит быстрее.

Тем не менее исследование имеет некоторые ограничения. Возраст участников мог повлиять на результаты. Нельзя исключить, что положительный для мозга эффект проявится в более позднем возрасте, например, после 62 лет.

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