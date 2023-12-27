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Обнаружена связь между распространенной кишечной инфекцией и болезнью Альцгеймера

Alzheimer's & Dementia: хеликобактериоз связан с болезнью Альцгеймера

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Исследователи из Макгиллского университета в Канаде обнаружили, что распространенное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Helicobacter pylori, может быть связано с более высоким риском развития болезни Альцгеймера. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более четырех миллионов британцев в возрасте 50 лет и старше, приглашенных к участию в исследовании. Сперва ученые удостоверились, что среди испытуемых нет людей с деменцией. Затем они приступили к наблюдению за участниками, которое велось до декабря 2019 года. В течение 11 лет болезнь Альцгеймера развилась у 40455 добровольцев.

Было обнаружено, что у людей с хеликобактериозом риск развития этого заболевания был на 11% выше. Хеликобактериоз вызывает бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Это латентное (протекающее бессимптомно) инфекционное заболевание, при котором слизистая желудка колонизируется хеликобактериями. Для этого заболевания характерно поражение желудка и двенадцатиперстной кишки. Бактерия признана провокатором гастрита и язвы.

Исследователи предположили, что Helicobacter pylori может проникать в мозг через орально-назально-обонятельную систему или гематоэнцефалический барьер (мембрану между кровеносной и центральной нервной системой), потенциально приводя к нейровоспалению и нейродегенерации. Другим механизмом, с помощью которого Helicobacter pylori может провоцировать болезнь Альцгеймера, может быть способность бактерии изменять состав микробиома кишечника, способствуя выработке провоспалительных цитокинов (пептидных молекул) и избыточной секреции амилоида. Накопление этого белка в мозге считается одной из причин болезни Альцгеймера.

Также ученые отметили, что их работа открывает возможности для будущих исследований, в частности, для изучения того, может ли уничтожение этой бактерии эффективно предотвратить эту форму деменции.

Ранее ученые изучили действие соединения, способного замедлить развитие болезни Альцгеймера.

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