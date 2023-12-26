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Ученые изучили действие соединения, способного замедлить развитие болезни Альцгеймера

Aging Biology: особая молекула останавливает накопление токсичного белка в мозге

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Ученые из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) обнаружили, что соединение под названием 4-фенилбутират (PBA), способное очищать мозг от накоплений токсичного белка при болезни Альцгеймера, может смягчить или отсрочить прогрессирование этого заболевания у мышей. Результаты опубликованы в журнале Aging Biology.

4-фенилбутират (PBA) представляет собой молекулу жирной кислоты, которая ингибирует накопление в мозге токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. К ним относятся, например, белки амилоиды и тау-белки. Вещество способно восстанавливать протеостаз — состояние баланса, в котором клетка или организм поддерживает свои протеины.

Эксперименты с участием лабораторных мышей показали, что введение препарата PBA путем внутрибрюшинных инъекций способствует снижению протеотоксичности — повреждения клеток, вызванного накоплением неправильно свернутых белков. Молодые грызуны с нарушениями пространственной координации, которые прошли терапию, стали лучше различать движущиеся и неподвижные объекты в ходе одного из тестов на оценку когнитивных способностей. Также выяснилось, что применение препарата на основе 4-фенилбутирата в отношении мышей среднего возраста поспособствовало устранению у грызунов дефицита памяти.

Отмечается, что при последующем лечении в мозге животных сократилось количество амилоидных бляшек, а также снизилась интенсивность протекания процесса, ведущего к их формированию. Дополнительным преимуществом таких препаратов является их способность проникать из кровотока в мозг.

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