Найден способ снизить риск ранней деменции

Риск ранней деменции можно снизить, изменив образ жизни. Результаты, опубликованные в журнале JAMA Neurology, бросают вызов представлению о том, что генетика является единственной причиной этого заболевания.

Во всем мире ежегодно регистрируется около 370 тысяч случаев деменции с ранним началом. В новом исследовании приняли участие более 350 тысяч жителей Соединенного Королевства в возрасте до 65 лет.

Анализ показал, что более низкий уровень образования, более низкий социально-экономический статус, злоупотребление алкоголем и социальная изоляция, а также проблемы со здоровьем, включая дефицит витамина D, депрессию, инсульт, нарушения слуха и болезни сердца, значительно повышают риск деменции с ранним началом.

В настоящее время признано, что до 40% случаев деменции у пожилых во всем мире связаны с факторами образа жизни, на которые можно повлиять. Часто предполагается, что единственная причина деменции у молодых людей — плохая наследственность, однако новое исследование ставит это под сомнение.

«Из исследований на людях, у которых появилась деменция в пожилом возрасте, мы уже знали, что существует ряд модифицируемых факторов риска. Помимо физических факторов, важную роль играет и психическое здоровье, в том числе избегание хронического стресса, одиночества и депрессии. Тот факт, что это также справедливо при ранней деменции, стал для меня неожиданностью, и он может открыть возможности для снижения риска и в этой группе», — отметил профессор нейроэпидемиологии Маастрихтского университета Себастьян Келер.

Ранее ученые назвали возможную причину ложноположительного анализа на деменцию.