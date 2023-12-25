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Стало известно, что происходит после окончания приема препаратов для похудения

The Conversation: после отмены препаратов для похудения вес возвращается

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Адам Коллинз и Мартин Уайт, доценты кафедры диетологии и метаболомной медицины из университета Суррея (Великобритания), рассказали The Conversation, что после отмены Оземпика и Вегови (популярных препаратов для похудения) люди зачастую набирают вес заново.

Оземпик и Вегови называют агонистами рецепторов GLP-1. Они являются аналогами ГПП-1, одного из гормонов класса инкретинов, которые продуцируются в кишечнике после приема пищи и стимулируют выработку инсулина. Также они воздействуют на зоны мозга, связанные с удовольствием — в частности, с удовольствием от еды, снижая аппетит.

Отмечается, что из-за побочных эффектов, а также наличия хронической обструктивной болезни легких и гипертонии, многие люди прекращают прием препаратов для похудения. Исследования показали, что среди людей, которым назначили такие лекарства, только 44% продолжают принимать их через три месяца после получения рецепта. Через год антагонисты рецепторов GLP-1 применяют только 19% пациентов.

Кроме того, эффективное снижение веса с помощью препаратов происходит только вследствие их непрерывного приема. Недавнее исследование британских ученых из университета Ливерпуля показало, что отказ от применения Вегови был связан с восстановлением участниками более половины потерянного веса. Дело в том, что после отмены лекарств уровень гормона ГПП-1 резко снижается, вследствие чего человек теряет контроль над аппетитом.

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