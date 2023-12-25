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Врач рассказал, почему заразиться конъюнктивитом легко

Live Science: вызывающие конъюнктивит вирусы чрезвычайно живучи

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Доктор Парамдип Билху из лондонского колледжа оптометристов рассказал Live Science, что конъюнктивит часто вызывается очень живучими вирусами. Они не уничтожаются дезинфицирующими средствами на основе спирта и перекиси водорода.

Врач объяснил, что конъюнктивит может быть спровоцирован аллергической реакцией. Тем не менее, причиной развития более 75% случаев заболевания являются аденовирусы — семейство вирусов, которые также вызывают симптомы простуды и гриппа. Аденовирусы чрезвычайно живучи — дезинфицирующие средства на основе спирта (например, кожные антисептики) или перекиси водорода (такие как Лизол) могут быть неспособны их уничтожить. Кроме того, человек, инфицированный аденовирусом, может быть заразным в течение двух недель с момента его проникновения в организм.

Вирусный конъюнктивит передается воздушно-капельным путем. Он способен мигрировать по слизистым оболочкам, соединяющим дыхательные пути, слезные протоки и конъюнктиву. Распространение возбудителя происходит с мельчайшими капельками, которые выделяются больным человеком во время разговора, чиханья или кашля. Кроме того, люди с конъюнктивитом почти всегда испытывают сильное желание потереть раздраженные глаза. С поверхности кожи вирус переносится на другие предметы, а затем на руки и лица неинфицированных людей.

Билху добавил, что наиболее высокий риск появления конъюнктивита у маленьких детей, поскольку они проводят много времени, тесно контактируя друг с другом и не соблюдая правил гигиены.

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