Врач рассказал, почему заразиться конъюнктивитом легко

Доктор Парамдип Билху из лондонского колледжа оптометристов рассказал Live Science, что конъюнктивит часто вызывается очень живучими вирусами. Они не уничтожаются дезинфицирующими средствами на основе спирта и перекиси водорода.

Врач объяснил, что конъюнктивит может быть спровоцирован аллергической реакцией. Тем не менее, причиной развития более 75% случаев заболевания являются аденовирусы — семейство вирусов, которые также вызывают симптомы простуды и гриппа. Аденовирусы чрезвычайно живучи — дезинфицирующие средства на основе спирта (например, кожные антисептики) или перекиси водорода (такие как Лизол) могут быть неспособны их уничтожить. Кроме того, человек, инфицированный аденовирусом, может быть заразным в течение двух недель с момента его проникновения в организм.

Вирусный конъюнктивит передается воздушно-капельным путем. Он способен мигрировать по слизистым оболочкам, соединяющим дыхательные пути, слезные протоки и конъюнктиву. Распространение возбудителя происходит с мельчайшими капельками, которые выделяются больным человеком во время разговора, чиханья или кашля. Кроме того, люди с конъюнктивитом почти всегда испытывают сильное желание потереть раздраженные глаза. С поверхности кожи вирус переносится на другие предметы, а затем на руки и лица неинфицированных людей.

Билху добавил, что наиболее высокий риск появления конъюнктивита у маленьких детей, поскольку они проводят много времени, тесно контактируя друг с другом и не соблюдая правил гигиены.

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