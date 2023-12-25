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Употребление содержащегося в экзоскелетах насекомых вещества помогает похудеть

Science: хитин активизирует иммунную систему мышей и способствует похудению

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Переваривание хитина, волокна, из которого состоят экзоскелеты насекомых, активизирует иммунную систему мышей. Такой активный иммунный ответ связан с уменьшением жировых отложений и появлением у грызунов устойчивости к ожирению. К таким выводам пришли ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты исследования опубликованы в Science.

В ходе исследования с участием трех групп лабораторных мышей с ожирением ученые выяснили, что процесс переваривания хитина может приводить к активации иммунной системы грызунов. Все животные, соблюдавшие высокожировую диету, были разделены на употребляющих порошкообразный хитин и способных его расщеплять, не употребляющих его и неспособных переваривать вещество.

Оказалось, что вздутие живота после употребления этого вещества хитина запускает врожденный иммунный ответ, который заставляет клетки слизистой оболочки желудка вырабатывать ферменты, известные как хитиназы. Такой иммунный ответ был связан с уменьшением массы тела мышей. У некоторых грызунов отсутствовала способность вырабатывать хитиназы для расщепления хитина. Грызуны из этой группы набрали на жировой диете наименьшее количество веса, имели самые низкие показатели жировых отложений и были наиболее устойчивы к ожирению по сравнению с животными из первой и второй групп.

Ученые объяснили, что хитин оказывал наибольшее влияние на вес мышей, когда он активировал иммунную систему, но не переваривался. Сейчас исследователи намерены продолжить эксперименты, пригласив к участию людей.

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