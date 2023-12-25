Найден способ спасти пожилых от боли, связанной с распространенным заболеванием

Люди с переломами бедра страдают от боли из-за несовершенных алгоритмов медицинской помощи: многие врачи не знают об эффективной процедуре обезболивания путем блокады нерва. Работа опубликована в Canadian Journal of Anesthesia (CJA).

Переломы бедра характерны для пожилых пациентов: 30% случаев приходятся на людей старше 85 лет. Для облегчения боли применяют препараты на основе опиоидов, но они обладают множеством побочных эффектов.

В новом исследовании ученые показали, что врачи часто пренебрегают так называемой блокадой нерва подвздошной фасции (FICB). Эта процедура представляет собой безопасный способ уменьшить боль при переломах бедра у пожилых людей. Максимальный эффект от нее можно получить, проведя в течение 12 часов после диагностики перелома бедра.

«Преимущества процедуры хорошо известны, они включают профилактику нежелательных явлений, связанных с опиоидами, уменьшение боли в покое и при движении, обычно за 30 минут, уменьшение распространенности пневмонии, более быстрое возвращение к подвижности и более короткий период пребывания в больнице», — объяснила ведущий автор исследования Марджори Хаммонд.

Однако процедуру проводят недостаточно часто. Как выяснили авторы работы, это связано с 18 препятствиями, в том числе недостаточной осведомленностью врачей, отсутствием навыков, а также отсутствием связей между анестезиологическим, травматологическим и неотложным отделениями больницы. Кроме того, играли роль опасения пациентов по поводу побочных эффектов и трудности с принятием решений во время боли.

На основе этих данных ученые разработали материалы для врачей, младшего медперсонала и самих пациентов. Также они создали алгоритмы оказания помощи при переломе бедра и сформировали специальную команду врачей, которые проводили процедуру FICB в отдельном помещении. В результате уровень использования FICB у подходящих пациентов в возрасте от 65 лет вырос с 48 до 65%, причем большинству обезболивание провели в первые сутки после обнаружения перелома.

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