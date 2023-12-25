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Стало известно, для кого наиболее эффективны новые лекарства от болезни Альцгеймера

Neurology: препараты от болезни Альцгеймера более полезны до появления симптомов

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Лекарства от накопления бета-амилоида потенциально могут замедлить болезнь Альцгеймера при приеме на бессимптомной стадии. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

При болезни Альцгеймера происходит накопление токсичных агрегатов белка бета-амилоида. В новой работе нейробиологи изучили накопление бета-амилоида у 94 пожилых людей. На момент начала исследования у них не было умственных нарушений. Их средний возраст составил 85 лет. За ними наблюдали в течение 11 лет или до летального исхода. Каждому сделали как минимум два ПЭТ-сканирования мозга, чтобы оценить накопление бета-амилоида. Их сравнили со снимками более молодых здоровых людей в возрасте 60-80 лет.

Исследователи наблюдали увеличение накопления агрегатов бета-амилоида с течением времени у всех участников, независимо от их состояния в начале исследования. Это накопление происходило значительно быстрее у пациентов в возрасте 80 лет, что объясняет, почему они чаще болеют деменцией.

Однако риск деменции больше зависел не от скорости накопления агрегатов, а от их наличия в начале исследования. Это позволяет предположить, что агрегация белка происходит еще до появления симптомов. Данный вывод согласуется с предыдущими исследованиями и подтверждает, что лекарства для снижения уровня бета-амилоида потенциально могут замедлить деменцию, — если начать принимать их до появления симптомов. Новая работа отличается от других тем, что в ней ученые сосредоточились на более пожилых людях.

Ранее ученые выяснили, что лекарство для сердца может привести к ложноположительному тесту на болезнь Альцгеймера.

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