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Установлено, как язык влияет на вкус еды

Scientific Reports: вкусовые рецепторы на языке образуют уникальный «отпечаток»

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Вкусовые и осязательные рецепторы языка составляют уникальные схемы, как отпечатки пальцев, обеспечивая каждому особое чувство осязания и вкусовые предпочтения, выяснили ученые из Эдинбургского университета (Великобритания). Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

На языке располагаются так называемые вкусовые рецепторы, на каждом квадратном сантиметре органа содержится до 200 таких «сосочков». Кроме того, на нем есть нитевидные сосочки, лишенные вкусовых рецепторов. Они определяют текстуру пищи и играют определенную роль в информировании мозга об уровне голода.

Используя 3D-снимки более 2000 сосочков на языке у 15 человек, ИИ смог определить, кому из всех участников принадлежал тот или иной язык почти в половине случаев. Авторы также при помощи ИИ обнаружили, что у женщин и молодых людей в их группе сосочки были более заостренными.

В прошлых исследованиях было отмечено, что у женщин и молодых людей более высокая плотность грибовидных сосочков, что было связано с различиями во вкусовом восприятии. Они более чувствительны.

По словам авторов, это исследование приближает нас к пониманию сложной архитектуры поверхностей языка. Открытие также поможет создавать персонализированные блюда, адаптированные к вкусовым предпочтениям конкретных людей.

Ранее ИИ составил список идеальных блюд на рождество.

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