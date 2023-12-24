Обнаружено, что по глазам можно определить улучшение умственных способностей

Состояние зрачков во время физических упражнений показывает, улучшаются ли когнитивные способности и настроение, выяснили исследователи из Университета Цукубы (Япония). Результаты работы ученых были представлены в журнале NeuroImage.

Физические упражнения, даже низкой интенсивности, могут улучшить настроение и улучшить когнитивные способности. Но точная нейронная активность, которая приводит к усилению исполнительной функции в результате физических упражнений, все еще плохо изучена. Один из вариантов — изучить реакцию зрачков, которые могут отражать глубокую нервную активность.

Авторы отслеживали размер зрачков у 24 участников в течение 10 минут легких упражнений. Затем участников попросили решить когнитивную задачу — в это время ученые использовали нейровизуализацию, чтобы увидеть реакцию мозга на тест.

Физическая активность помогла участникам лучше справиться с когнитивной задачей, и это коррелировало с повышенной активностью в левой дорсолатеральной префронтальной коре головного мозга, области, связанной с исполнительной функцией. Более того, чем больше зрачки людей расширялись во время легких упражнений, тем больший когнитивный импульс они получали.

Выборка была слишком маленькой, поэтому ученые намерены повторить эксперимент, чтобы подтвердить его результаты.

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