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Старческую слабость связали с передающимся от кошек паразитом

The Journals of Gerontology: кошачья токсоплазма связана со старческой слабостью

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Заражение одноклеточным паразитом токсоплазмой может повышать риск системного воспаления и старческой слабости. Это показало исследование, опубликованное в The Journals of Gerontology, Series A.

Ученые проанализировали данные 601 человека старше 65 лет. Почти 70% из них были инфицированы T. gondii — одноклеточным паразитом, которым люди обычно заражаются от кошек. Чем больше у пациента было антител к паразиту, тем больше была вероятность того, что он также страдал от старческой хрупкости. Это состояние сопровождается непреднамеренной потерей веса и физической слабостью.

Большинство людей, за исключением беременных и лиц с иммунодефицитом, переносят токсоплазмоз без симптомов. Иммунитет может побороть острую инфекцию, но паразит часто остается в организме, что провоцирует активацию цитокинов — стимулирующих воспаление молекул.

Исследование не доказывает, что заражение токсоплазмой вызывает слабость. Возможно, что слабость сама по себе заставляет людей пренебрегать гигиеной, что и повышает риск инфицирования. Однако выводы ученых показывают, что необходимы дополнительные исследования. Если результаты подтвердятся, их можно будет использовать в разработке новых подходов для профилактики и лечения старческой слабости.

Ранее ученые нашли фактор, который может увеличить риск тяжелого атеросклероза в 1,8 раза.

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