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Названа возможная причина ложноположительного теста на деменцию

JAMA Neurology: лекарство для сердца может исказить результат теста на деменцию

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Энтресто, распространенное лекарство для людей с сердечной недостаточностью, может исказить результаты анализа крови на болезнь Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology.

Болезнь Альцгеймера связана с накоплением агрегатов белка бета-амилоида в головном мозге. Недавно были одобрены препараты, направленные на уменьшение этого процесса. Для их назначения требуется подтвердить накопление бета-амилоида в мозге, например, с помощью анализа спинномозговой жидкости или ПЭТ-сканирования мозга. Но эти процедуры инвазивны, неудобны и имеют высокую стоимость. Поэтому были предложены менее инвазивные и более доступные тесты.

Один из тестов на болезнь Альцгеймера основан на измерении соотношения двух разных форм бета-амилоида в плазме крови. В новом исследовании приняли участие 92 пациента с сердечной недостаточностью. Они принимали препарат Энтресто, в составе которого есть вещества сакубитрил и валсартан, либо только валсартан. За ними наблюдали почти год и провели два теста на болезнь Альцгеймера. Прием Энтресто приводил к ложноположительным результатам анализа.

Около 40% людей с сердечной недостаточностью также имеют нарушения памяти и мышления. Новая работа показывает, что исследованный тест на болезнь Альцгеймера может не подходить многим из этих пациентов.

Ранее ученые нашли фактор, который может увеличить риск тяжелого атеросклероза в 1,8 раза.

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