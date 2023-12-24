Ученые нашли клетки мозга, напрямую связанные с развитием бесплодия

Особые клетки мозга отвечают за высвобождение гормонов, которые контролируют работу яичников. Это открытие, опубликованное в журнале Scientific Reports, поможет разработать эффективные методы лечения бесплодия у сельскохозяйственных животных и людей.

Исследователи генетически модифицировали самок крыс, удалив у них ген Kiss1, отвечающий за выработку белка кисспептина. Ген был убран только в нервных клетках мозга (нейронах), чувствительных к веществу динорфину. Это привело к ухудшению плодовитости крыс: их яичники имели меньшую массу, а также они рожали меньше детенышей, чем нормальные крысы.

Дальнейшие эксперименты показали, что чувствительные к динорфину нейроны регулируют высвобождение фолликулостимулирующего гормона и гормона ГнРГ. Они отвечают за работу яичников у всех млекопитающих, включая человека. Когда эти процессы нарушены, оплодотворение яйцеклетки затруднено или невозможно.

Предыдущие исследования подтверждали, что динорфин играет важную роль в репродуктивной системе. Новая работа впервые выявила механизмы этого влияния и может быть полезна при разработке лекарств от бесплодия.

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