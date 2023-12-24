Простое правило поможет сохранить больше жизней при теракте

Компьютерное моделирование взрыва бомбы в торговом центре показало, что наборы для остановки кровотечения не должны располагаться на выходе из помещений. Исследование опубликовано в журнале Disaster Medicine and Public Health Preparedness.

В случае аварии или теракта окружающие могут оказать первую помощь до прибытия врачей. Чтобы повысить шансы на успех, в общественных пространствах должно быть оборудование для остановки сильного кровотечения. Но до сих пор не существовало рекомендаций относительно того, где следует его располагать.

В новом исследовании ученые построили модель, которая показывала, каким образом тысячи людей в ТЦ будут двигаться по зданию в случае взрыва бомбы и какие раны они получат. Анализ показал, что лучше всего располагать наборы для остановки кровотечения в двух или более местах помещения. Также важно не размещать их у входов. Основной принцип состоит в том, что до оборудования можно добраться в течение 90 секунд или быстрее. В чрезвычайной ситуации, когда минуты имеют значение, легкий доступ к оборудованию может стать ключевым фактором выживания, отметил авторы.

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