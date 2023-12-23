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Назван признак поддельного препарата для похудения

HealthDay: в США изъяли из продажи тысячи поддельных доз Оземпика

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HealthDay

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о том, что не стоит использовать препарат Оземпик с номером партии NAR0074 и серийным номером 430834149057. Об этом сообщает HealthDay.

21 декабря FDA заявило, что оно конфисковало тысячи поддельных доз препарата для похудения Ozempic, производимого компанией Novo Nordisk, но предупредило, что опасный препарат может оставаться доступным для покупки.

Пациентов, практикующих врачей и аптеки предупредили о том, что не следует продавать или использовать инъекции Оземпика с номером партии NAR0074 и серийным номером 430834149057. Опасен не только сам препарат, но и устройство для укола, так как нет гарантий стерильности инъекционной иглы.

Пять человек пострадали от инъекций поддельного препарата, но им удалось избежать серьезных последствий. Все заболевшие пациенты испытывали побочные эффекты, характерные для настоящего Оземпика: тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и запор.

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