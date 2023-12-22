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Названы препараты, которые могут защитить невакцинированных от COVID

Clinical Nutrition: пробиотики замедляют появление симптомов COVID у непривитых

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Пробиотики смягчают симптомы COVID и замедляют их появление у непривитых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition.

Еще до появления COVID были получены убедительные доказательства того, что пробиотики защищают от респираторных инфекций, объяснили авторы исследования. В своей работе они проанализировали данные 182 участников, которые не были вакцинированы и контактировали с зараженными. Половина получала пробиотик (лактобактерий), а другая половина — таблетку без активного вещества, то есть плацебо. Ни пациенты, ни врачи не знали, кто получал настоящую терапию: это было сделано, чтобы исключить эффект плацебо со стороны участников и предвзятость со стороны врачей.

У принимавших пробиотик вероятность развития симптомов COVID была на 60% ниже по сравнению с группой плацебо: в первые дни после контакта с больными заразились 26% пациентов в группе пробиотика и 43% в группе плацебо.

Предыдущие исследования показали, что пробиотики также могут усиливать эффективность вакцин, например, от гриппа. Кроме того, они улучшают работу иммунитета, увеличивая количество регуляторных Т-клеток и снижая уровень провоспалительных цитокинов.

«Несмотря на ограниченный размер выборки, исследование подтверждает идею о том, что наши симбиотические микробы могут быть ценными партнерами в борьбе с COVID-19 и, возможно, другими будущими пандемическими заболеваниями. Это может быть особенно актуально в странах с ограниченными ресурсами, где уровень вакцинации отстает, и даже в США, где к бустерам от COVID нет широкого доступа», — заключил соавтор публикации, доктор медицинских наук из Университета Дьюка Пол Вишмейер.

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