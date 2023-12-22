Найден фактор, который может увеличить риск тяжелого атеросклероза в 1,8 раза

Кальцификация артерий почти в 1,8 раза чаще встречается у тех, кто поздно ложится и поздно встает. Это показала работа, опубликованная в журнале Sleep Medicine.

Атеросклероз — состояние сложной природы, при котором возникает воспаление стенки сосуда. Это стимулирует образование бляшек, состоящих в основном из жиров и кальция. По количеству кальция в сосуде можно определить тяжесть атеросклероза — главного фактора риска инсультов и инфарктов.

В новом исследовании принял участие 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет. Степень кальцификации артерий сердца определили с помощью компьютерной томографии. 144 участника оценили свой хронотип как «экстремально утренний», а 128 — как «экстремально вечерний». Примерно у 22% любителей ранних пробуждений была выраженная кальцификация артерий. В группе полуночников этот показать составил 40,6%.

Выводы означают, что экстремально поздний отход ко сну может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы учитывали ряд других факторов, которые могли повлиять на риск развития атеросклероза, включая кровяное давление, уровень жиров в крови, вес, физическую активность, стресс и курение.

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