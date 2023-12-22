проект

>

Найден фактор, который может увеличить риск тяжелого атеросклероза в 1,8 раза

Sleep Medicine: у полуночников риск тяжелого атеросклероза выше в 1,8 раза

close
100%
Freepik

Кальцификация артерий почти в 1,8 раза чаще встречается у тех, кто поздно ложится и поздно встает. Это показала работа, опубликованная в журнале Sleep Medicine.

Атеросклероз — состояние сложной природы, при котором возникает воспаление стенки сосуда. Это стимулирует образование бляшек, состоящих в основном из жиров и кальция. По количеству кальция в сосуде можно определить тяжесть атеросклероза — главного фактора риска инсультов и инфарктов.

В новом исследовании принял участие 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет. Степень кальцификации артерий сердца определили с помощью компьютерной томографии. 144 участника оценили свой хронотип как «экстремально утренний», а 128 — как «экстремально вечерний». Примерно у 22% любителей ранних пробуждений была выраженная кальцификация артерий. В группе полуночников этот показать составил 40,6%.

Выводы означают, что экстремально поздний отход ко сну может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы учитывали ряд других факторов, которые могли повлиять на риск развития атеросклероза, включая кровяное давление, уровень жиров в крови, вес, физическую активность, стресс и курение.

Ранее ученые назвали опасные для гипертоников средства от насморка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами