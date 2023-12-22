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Вещество из цитрусов способно снять отек после операции на колене

JBJS: добавка с веществом из цитрусов снимает отек после операции на колене

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Добавка с флавоноидом диосмином эффективно уменьшает отек после тотального эндопротезирования коленного сустава. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Journal of Bone & Joint (JBJS).

Тотальное эндопротезирование коленного сустава, то есть замена всех его частей на искусственные, показано людям с тяжелым остеоартритом или артрозом. Отек после операции вызывает сильную боль, ухудшает восстановление пациента, и в настоящее время не существует эффективных лекарств для его уменьшения.

В новое исследование включили 330 пациентов, перенесших эндопротезирование в 13 университетских больницах. В течение двух недель с первого дня операции пациенты получали добавку с диосмином и обезболивающие, либо только обезболивающие.

Отек в коленях, икрах и бедрах в течение 14 дней быстрее уменьшался у пациентов, получавших диосмин. Также у них была меньше боль при движении колена. Боль в покое, показатели восстановления и уровень воспаления не отличались в экспериментальной и контрольной группах. Частота краткосрочных осложнений также была одинаковой в группах, что подтверждает безопасность диосмина.

Исследование предоставило предварительные доказательства того, что диосмин является безопасным и эффективным средством для уменьшения отека и боли при движении после эндопротезирования. Однако остаются вопросы относительно механизма действия, учитывая, что анализ не выявил отличий в уровнях воспалительных биомаркеров между группами.

Диосмин – флавоноид, получаемый из цитрусовых. Он обладает антиоксидантным действием, то есть защищает клетки от повреждения высокоактивными молекулами-радикалами. Также диосмин показал некоторую эффективность в уменьшении отека конечностей у пациентов с заболеваниями вен.

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