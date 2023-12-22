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Названы опасные для гипертоников средства от насморка

MedicalXpress: средства от насморка могут повысить риск инфаркта при гипертонии

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Средства от насморка с высоким содержанием натрия или с псевдоэфедрином в составе могут повышать кровяное давление, поэтому при гипертонии их следует использовать с осторожностью. Об этом сообщает MedicalXpress.

При гипертонии средства от насморка с псевдоэфедрином или натрием могут поднять и без того повышенное кровяное давление до опасного уровня и увеличить вероятность инфаркта и инсульта. Дело в том, что псевдоэфедрин сужает кровеносные сосуды, тем самым уменьшая отек носа. Одновременно это приводит к повышению кровяного давления. Натрий способствует увеличению объема крови (из-за поступления в сосуды воды), что также приводит к повышению давления. Натрий — компонент поваренной соли, именно из-за него гипертоникам рекомендуют ограничить ее потребление с пищей.

Некоторые средства от аллергии могут облегчить заложенность носа или насморк без побочных эффектов сосудосуживающих средств. Также можно промывать носовые ходы солевым раствором. Если симптомы сохраняются, стоит обратиться к врачу.

Ранее ученые нашли пищевую добавку, которая может улучшить работу сердца при кардиомиопатии.

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