Названы опасные для гипертоников средства от насморка

Средства от насморка с высоким содержанием натрия или с псевдоэфедрином в составе могут повышать кровяное давление, поэтому при гипертонии их следует использовать с осторожностью. Об этом сообщает MedicalXpress.

При гипертонии средства от насморка с псевдоэфедрином или натрием могут поднять и без того повышенное кровяное давление до опасного уровня и увеличить вероятность инфаркта и инсульта. Дело в том, что псевдоэфедрин сужает кровеносные сосуды, тем самым уменьшая отек носа. Одновременно это приводит к повышению кровяного давления. Натрий способствует увеличению объема крови (из-за поступления в сосуды воды), что также приводит к повышению давления. Натрий — компонент поваренной соли, именно из-за него гипертоникам рекомендуют ограничить ее потребление с пищей.

Некоторые средства от аллергии могут облегчить заложенность носа или насморк без побочных эффектов сосудосуживающих средств. Также можно промывать носовые ходы солевым раствором. Если симптомы сохраняются, стоит обратиться к врачу.

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