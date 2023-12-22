Ученые создали виброкапсулу для похудения без побочных эффектов

Инженеры разработали вибрирующую проглатываемую капсулу для подавления аппетита. Описание устройства, которое может упростить похудение, опубликовано в журнале Science Advances.

При растяжении желудка во время приема пищи активируются особые рецепторы, отправляющие в мозг сигналы через блуждающий нерв. В результате возникает ощущение сытости. В новом исследовании ученые разработали капсулу, вибрации которой активировали те же рецепторы растяжения желудка. Это создавало иллюзорное ощущение сытости у экспериментальных животных: они принимали капсулу за 20 минут до еды. Лечение снизило потребление пищи примерно на 40%.

Капсула с вибрирующим элементом имеет примерно такой же размер, как таблетка с поливитаминами. Энергию она получает от небольшой батарейки из оксида серебра. Когда капсула достигает желудка, кислота желудка растворяет желатиновую ее мембрану и замыкает электронную цепь, активирующую вибрирующий мотор. Энергии достаточно для вибрации в течение 30 минут. Капсула выходила из пищеварительного тракта экспериментальных животных за четыре-пять дней.

Кром того, виброкапсула привела к росту уровней гормонов: С-пептида, пептида YY и ГПП-1. Они работают вместе, помогая людям переваривать пищу и вызывают ощущение сытости. Одновременно снижалась концентрация грелина — гормона, вызывающего чувство голода. Лекарства, имитирующие действие ГПП-1, например, Оземпик и Вегови могут способствовать снижению веса, но большинство из них приходится вводить инъекционно, а также они имеют больше побочных эффектов, чем исследованная виброкапсула.

Теперь авторы работы планируют изучить способы расширения производства капсул, что позволит провести клинические испытания на людях.

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