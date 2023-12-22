Лекарства от ВИЧ могут предотвратить рассеянный склероз, предполагают ученые

Исследователи из Каролинского института в Швеции обнаружили, что антиретровирусные препараты могут предотвратить развитие рассеянного склероза. Результаты опубликованы в Annals of Neurology.

Антиретровирусная терапия — метод терапии ВИЧ-инфекции, предполагающий регулярное употребление двух и более противовирусных препаратов. Для того, чтобы выявить связь такой терапии с риском развития рассеянного склероза, ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья более 29 тысяч ВИЧ-инфицированных, используя крупные популяционные базы данных Канады и Швеции. Также в работу были включены данные здоровых людей.

Исследователи сравнивали частоту появления новых случаев рассеянного склероза среди людей с ВИЧ и здоровых участников. Они обнаружили, что за десять лет наблюдения только у 14 ВИЧ-инфицированных из 29 тысяч развился склероз. По сравнению с остальным населением Канады и Швеции в целом, у людей с ВИЧ это заболевание диагностировали на 47% реже. Особенно низкой вероятность развития этого заболевания была у людей, проходивших антиретровирусную терапию. Женщины с ВИЧ, принимавшие комплекс антивирусных препаратов, страдали склерозом на 72% реже остального населения.

ВИЧ приводит к прогрессирующей потере иммунных клеток, называемых CD4+Т-клетками. Они также способствуют развитию рассеянного склероза, запуская ряд механизмов, приводящих к воспалению головного и спинного мозга. Ученые предположили, что CD4+Т подавляются антиретровирусными препаратами, что предотвращает рассеянный склероз.

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