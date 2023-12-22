Обнаружен новый класс антител, способных нейтрализовать несколько штаммов вируса гриппа

Исследователи из медицинской школы при Питтсбургском университете (США) идентифицировали новый класс антител, способных нейтрализовать несколько штаммов вируса гриппа. Результаты опубликованы в журнале PLOS Biology.

Вакцинация от гриппа побуждает иммунную систему вырабатывать антитела, которые могут связываться с вирусным белком, называемым гемагглютинином. Это гликопротеин, обнаруживаемый на поверхности вирусов гриппа и являющийся неотъемлемой частью их инфекционности. Разные антитела по-разному связываются с разными частями гемагглютинина и блокируют его проникновение в клетки организма. Гемагглютинин также может эволюционировать. Это приводит к появлению новых штаммов гриппа и снижению эффективности вакцинации. Каждый год разрабатываются новые вакцины в соответствии с прогнозами насчет того, какие штаммы потенциально получат распространение.

Многие исследования сосредоточены на выявлении антител, которые могут одновременно защищать от подтипов гриппа, известных как H1 и H3. Они представлены несколькими штаммами и ответственны за широкую распространяемость инфекции. Новый класс антител, идентифицированный американскими учеными, может одновременно нейтрализовать как определенные штаммы H3, так и штаммы H1 с измененным гемагглютинином 133a. Штаммы с 133a могут быть устранены лишь немногими антителами, обнаруженными ранее.

Ученые отметили, что их открытие позволит расширить список антител, обеспечивающих более эффективную защиту от гриппа. Также исследование открывает новые возможности для разработки вакцин.

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