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Нарколог рассказал, почему нынешняя стратегия лечения алкоголиков неэффективна

Психиатр-нарколог Благов: существующие способы лечения алкоголиков неэффективны

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Стратегия лечения алкоголиков, которая применяется сегодня, неэффективна, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов.

«Традиционная наркология предполагает, что лечить нужно пьянство, то есть воздействовать на сам факт употребления. В клиническом понимании это даже не лечение, а лишь коррекционное воздействие. Этого недостаточно», – объяснил специалист.

Сегодня популярны такие методы, как дезинтоксикация («выведение из запоя») и мотивационная беседа с алкоголиками, однако это зачастую бессмысленно.

«Когда самолет на взлете, вы его сачком не поймаете, его нужно сбивать на взлете. Также можно наблюдать повсеместное увлечение дезинтоксикацией («выведение из запоя»), которая почему-то фигурирует как полноценное лечение. Налицо работа со следствием, но не с причиной. В клинической аддиктологии (наука о зависимом поведении человека) мы говорим, что интоксикация — это лишь симптом болезни. Выражаясь фигурально, человек не потому болен, что пьет, а пьет потому, что болен», – отметил нарколог.

По его словам, лечение должно выглядеть иначе. Сначала нужно ввести человека в клиническую ремиссию, потом провести поддерживающее и противорецидивное лечение: надо создать «защитную оболочку» при помощи фармакологии и психотерапии.

«Третий этап — лечение восстановительное. Это база для последующей психологической реабилитации, социальной адаптации с целью включения пациента в социум. Но это все требует серьезной научно-практической проработки. Необходимо открыть в России «Институт клинической аддиктологии». Это первый и важный шаг в организации инновационного научно-практического комплекса», – заключил Благов.

Ранее специалист объяснил, почему лечение алкоголиков на первых стадиях должно быть принудительным.

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